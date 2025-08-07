Кабмин увеличит уровень возмещения банкам по семейной и дальневосточной ипотеке
Правительство увеличит размер возмещения банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотекам. Это следует из материалов на сайте Минфина РФ.
Для жилищных кредитов, предназначенных для приобретения квартир в многоквартирных домах, увеличенный размер возмещения соответствует разнице между ключевой ставкой, увеличенной на 2,5 п. п., и максимальной ставкой, предусмотренной условиями программ.
Для льготных ипотек, выданных на индивидуальное жилищное строительство, размер компенсации определяется как разница между ключевой ставкой, увеличенной на 3,0 п. п., и максимальной ставкой по программам.
Увеличенный уровень компенсации будет действовать на протяжении всего срока действия кредитных обязательств, возникших в период с 7 августа по 1 ноября 2025 г. В Минфине уточнили, что мера направлена на поддержание объемов выдачи льготной ипотеки в условиях экономической конъюнктуры и реализации денежно-кредитной политики Банка России.
Программа по выдаче семейной ипотеки по льготной ставке стартовала в России в 2018 г. по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она должна была завершиться в 2024 г., но была продлена до 2030 г. В 2025 г. в условия участия в программе входит наличие хотя бы одного ребенка младше шести лет включительно или ребенка с инвалидностью.
31 июля в Минфине сообщили, что с 2018 г. свыше 1,5 млн семей воспользовались семейной ипотекой по льготной ставке и смогли приобрести жилье. Общая сумма выданных в этой категории кредитов превысила 7,2 трлн руб.
В апреле директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи сообщил, что за первые три месяца 2025 г. в рамках льготной ипотечной программы «Дальневосточная и Арктическая ипотека» «Сбер» выдал 24 млрд руб., это на 9% больше, чем за I квартал прошлого года.