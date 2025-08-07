Кабмин увеличит уровень возмещения банкам по семейной и дальневосточной ипотеке

Программа по выдаче семейной ипотеки по льготной ставке стартовала в России в 2018 г. по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она должна была завершиться в 2024 г., но была продлена до 2030 г. В 2025 г. в условия участия в программе входит наличие хотя бы одного ребенка младше шести лет включительно или ребенка с инвалидностью.