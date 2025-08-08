ЦБ сохранил официальный курс доллара ниже 80 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 79,78 руб. (+0,40 руб.) на 11 августа, следует из информации на сайте регулятора.
Курс евро установлен на уровне 92,88 руб. (+0,22 руб.), китайского юаня – 11,07 руб. (-0,05 руб.).
На 6 августа ЦБ устанавливал курс доллара на уровне 80,04 руб. 30 июля ЦБ резко поднял курс доллара – до 82,22 руб. Последний раз доллар стоил дороже 82 руб. три месяца назад – в конце апреля. На 1 августа регулятор установил курс ниже 81 руб.
ЦБ устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. ЦБ рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.