Банк России поднял курс евро на 14 августа выше 93 рублей

«Ведомости» писали, что предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут привести к временной волатильности курса рубля. Например, в случае ослабления санкций и, как следствие, притока нерезидентов на российский рынок рубль может укрепиться, но такой сценарий остается маловероятным. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что умеренный прогресс с возможностью дальнейших контактов не окажет значимого влияния на курс национальной валюты. В негативном сценарии санкционное давление может, напротив, усилиться, что приведет к ослаблению рубля. В то же время внутренние факторы – сезонное увеличение спроса на валюту, восстановление импорта и постепенное снижение ключевой ставки – также могут увести рубль в сторону ослабления до 85–90 руб./$ к концу года.