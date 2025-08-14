Банк России незначительно повысил курс доллара на 15 августа
Банк России повысил курс доллара на 16 августа на 0,16 руб. до 79,77 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро упал на 0,33 руб. до 93,06 руб. Юань вырос на 0,03 руб. до 11,09 руб.
30 июля курс доллара резко вырос до 82,22 руб. Последний раз доллар стоил дороже 82 руб. три месяца назад – в конце апреля. На 1 августа регулятор установил курс ниже 81 руб. ЦБ на 6 августа установил курс доллара на уровне 80,04 руб.
Банк России регулирует официальные курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.
«Ведомости» писали, что предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут привести к временной волатильности курса рубля. Например, в случае ослабления санкций и, как следствие, притока нерезидентов на российский рынок рубль может укрепиться, но такой сценарий остается маловероятным.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что умеренный прогресс с возможностью дальнейших контактов не окажет значимого влияния на курс национальной валюты. В негативном сценарии санкционное давление может, напротив, усилиться, что приведет к ослаблению рубля. В то же время внутренние факторы – сезонное увеличение спроса на валюту, восстановление импорта и постепенное снижение ключевой ставки – также могут увести рубль в сторону ослабления до 85–90 руб./$ к концу года.