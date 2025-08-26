Владение более 10 банковскими картами не предусматривает санкций для россиян

В министерстве также предложили создать на «Госуслугах» единую систему согласий. Она позволит пользователям ознакомиться с согласием на обработку личных данных, которые они предоставили как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Так россияне смогут не только узнать, кто и с какой целью обрабатывает их данные, но и отозвать ранее выданное согласие и сообщить о возможных нарушениях в соответствующие органы.