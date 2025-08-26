Владение более 10 банковскими картами не предусматривает санкций для россиян
Наличие более 10 банковских карт у российского гражданина не предусматривает каких-либо санкций для человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Собеседник агентства уточнил, что норма сформулирована как обязанность банка, а не самого гражданина.
26 августа Минцифры России подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. В него включены порядка 20 инициатив. По замыслу ведомства, восстановить доступ к «Госуслугам» можно будет с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью мессенджера Max и в МФЦ.
В министерстве также предложили создать на «Госуслугах» единую систему согласий. Она позволит пользователям ознакомиться с согласием на обработку личных данных, которые они предоставили как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Так россияне смогут не только узнать, кто и с какой целью обрабатывает их данные, но и отозвать ранее выданное согласие и сообщить о возможных нарушениях в соответствующие органы.
В аппарате Григоренко сообщили, что законопроект о втором пакете мер против кибермошенников предполагает ограничение числа оформляемых банковских карт на человека до 10. Мера разрабатывается в рамках борьбы с дропперами и должна упростить банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций.