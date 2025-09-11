ЦБ повысил официальный курс доллара до 85 рублей

Комментируя ситуацию с ростом курса доллара и евро пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что макроэкономическая ситуация в России продолжает оставаться спокойной, несмотря на достаточно «неспокойное положение дел в мировой экономике». По его словам, колебания курса валют – это рыночные процессы.