ЦБ повысил официальный курс доллара до 85 рублей
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 12 сентября на уровне 85,66 руб. (+0,74 руб.). Это максимум с апреля.
Курс евро опустился до 99,74 руб. (-0,09 руб.), курс юаня вырос до 11,94 руб. (+0,04 руб.).
10 сентября ЦБ повысил курс евро на 11 сентября на 1,79 руб. до 99,82 руб. Курс доллара регулятор установил на уровне 84,92 руб. (+1,68 руб.), юаня – 11,9 руб. (+0,2 руб.)
11 сентября курс евро на российском межбанковском рынке превысил 100 руб. впервые с 12 февраля. К 10:22 мск курс евро вырос на +1,52% и достиг 100,2 руб. Доллар увеличился до 86,6 руб. Юань поднялся выше 12 руб. впервые с марта.
Комментируя ситуацию с ростом курса доллара и евро пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что макроэкономическая ситуация в России продолжает оставаться спокойной, несмотря на достаточно «неспокойное положение дел в мировой экономике». По его словам, колебания курса валют – это рыночные процессы.