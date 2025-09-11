Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ повысил официальный курс доллара до 85 рублей

Ведомости

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 12 сентября на уровне 85,66 руб. (+0,74 руб.). Это максимум с апреля.

Курс евро опустился до 99,74 руб. (-0,09 руб.), курс юаня вырос до 11,94 руб. (+0,04 руб.).

10 сентября ЦБ повысил курс евро на 11 сентября на 1,79 руб. до 99,82 руб. Курс доллара регулятор установил на уровне 84,92 руб. (+1,68 руб.), юаня – 11,9 руб. (+0,2 руб.)

11 сентября курс евро на российском межбанковском рынке превысил 100 руб. впервые с 12 февраля. К 10:22 мск курс евро вырос на +1,52% и достиг 100,2 руб. Доллар увеличился до 86,6 руб. Юань поднялся выше 12 руб. впервые с марта.

Комментируя ситуацию с ростом курса доллара и евро пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что макроэкономическая ситуация в России продолжает оставаться спокойной, несмотря на достаточно «неспокойное положение дел в мировой экономике». По его словам, колебания курса валют – это рыночные процессы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её