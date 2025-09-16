Россельхозбанк зафиксировал резкий рост транзакций по картам UnionPay в Азии
Число транзакций по картам UnionPay в странах действия платежной системы в 2025 г. выросло в 3,4 раза. Значительный рост показали Китай и страны Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Россельхозбанка.
Руководитель блока розничного бизнеса банка Людмила Корсакова заявила, что количество транзакций по UnionPay за рубежом теперь составляет 52% от общего числа таких операций. В 2024 г. их доля составляла только 25%. После введения безвизового режима банк ожидает дальнейших изменений рейтинга в связи с укреплением позиции Китая.
За восемь месяцев 2025 г. первую строчку рейтинга возглавил Таиланд, где россияне потратили почти в четыре раза больше, чем за тот же период 2024 г. Следующее место занимает Китай с приростом в семь раз. На третьем месте оказались ОАЭ, а на четвертом – Турция. Число транзакций в этих странах выросло более, чем вдвое. Существенную динамику показал Вьетнам, где количество транзакций увеличилось в девять раз. Это позволило стране подняться на пятое место в рейтинге. В топ-10 также вошли Индонезия, Сербия, Италия, Узбекистан и Малайзия.
Корсакова отметила, что топ-10 стран по числу транзакций по UnionPay наполовину формируют страны Восточной и Юго-Восточной Азии, а западные государства утратили свои позиции. По ее словам, на Китай приходится 20% заграничных транзакций в 2025 г. С учетом ожидаемого роста туристического потока на 30-40% после введения безвизового режима в стране Россельхозбанк наблюдает возможности для многократного наращивания числа операций.
2 сентября официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь объявил, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. для российских граждан будет действовать безвизовый режим при въезде в Китай. Он распространится на путешествия продолжительностью не более 30 дней. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва даст зеркальный ответ на решение Пекина.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) предположили, что после введения меры со стороны России турпоток из Китая вырастет примерно на 25%. Соруководитель комитета по въездному туризму союза Александр Мусихин говорил, что нововведение позволит избежать заполнения бумажных документов, на которое уходило много времени. В организации также сообщали, что решение Пекина должно привести к росту потока в КНР на 30-40%.