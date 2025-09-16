Россельхозбанк зафиксировал резкий рост транзакций по картам UnionPay в Азии

За восемь месяцев 2025 г. первую строчку рейтинга возглавил Таиланд, где россияне потратили почти в четыре раза больше, чем за тот же период 2024 г. Следующее место занимает Китай с приростом в семь раз. На третьем месте оказались ОАЭ, а на четвертом – Турция. Число транзакций в этих странах выросло более, чем вдвое. Существенную динамику показал Вьетнам, где количество транзакций увеличилось в девять раз. Это позволило стране подняться на пятое место в рейтинге. В топ-10 также вошли Индонезия, Сербия, Италия, Узбекистан и Малайзия.