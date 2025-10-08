Банк России понизил курс евро на 9 октября почти на 1 рубль

24 сентября Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля. Среднегодовое значение на 2025 г. ожидается на уровне 86,1 руб./$ против 94,3 руб./$ в апрельской версии. На 2026 г. прогноз улучшен до 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. В 2027 г. ведомство прогнозирует ослабление рубля до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. Ранее ожидалось 103,5 и 106 руб./$ соответственно.