Сбербанк отчитался о прибыли за девять месяцев

Чистые процентные доходы за девять месяцев выросли на 16,6% в годовом выражении до 2,2 трлн руб. В сентябре рост чистых процентных доходов составил 25,2% год к году. Операционные расходы за январь – сентябрь увеличились на 14,5% год к году и достигли 798,7 млрд руб. В сентябре операционные расходы возросли на 18,5% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и составили 96,5 млрд руб. Отношение расходов к доходам за девять месяцев составило 28,3%.