Сбербанк отчитался о прибыли за девять месяцев
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам девяти месяцев 2025 г. выросла на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 1,269 трлн руб. Об этом сообщается на сайте банка.
Прибыль финансовой организации возросла в основном за счет роста чистого процентного дохода. Рентабельность капитала в январе – сентябре этого года составила 22,4%. Чистая прибыль банка в сентябре увеличилась на 6,9% год к году до 150,3 млрд руб. Рентабельность капитала составила 23,8%.
Чистые процентные доходы за девять месяцев выросли на 16,6% в годовом выражении до 2,2 трлн руб. В сентябре рост чистых процентных доходов составил 25,2% год к году. Операционные расходы за январь – сентябрь увеличились на 14,5% год к году и достигли 798,7 млрд руб. В сентябре операционные расходы возросли на 18,5% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и составили 96,5 млрд руб. Отношение расходов к доходам за девять месяцев составило 28,3%.
Число розничных клиентов выросло на 0,6 млн с начала 2025 г. и достигло 110,5 млн человек. Количество активных корпоративных клиентов увеличилось на 3,6% с начала текущего года до 3,4 млн компаний.
8 октября финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что банк заложил в бизнес-план на 2026 г. на выплаты дивидендов 50% от чистой прибыли за 2025 г. По его словам, финансовая организация в текущем году заработала больше, чем за 2024 г., несмотря на повышение налога на прибыль. Скворцов оценил прирост в 6–7%.
1 октября «Ведомости» писали, что доходы бюджета от дивидендов Сбербанка в следующие три года могут составить около 1,2 трлн руб. Все доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах компаний, или дивидендов по акциям, принадлежащим государству, прогнозируются Минфином в 703 млрд руб. в 2026 г., 765,2 млрд руб. – в 2027 г. и 829,2 млрд руб. – в 2028 г. Эти суммы включают дивиденды от Сбербанка.