Центробанк поднял курс доллара выше 79 рублей

В тот же день заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказывал, что при инфляции свыше 5% снижается доверие населения к рублю. Из-за этого граждане предпочитают переводить накопления в другие активы, что приводит к «валютизации» сбережений и росту интереса к недвижимости.