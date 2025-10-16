Центробанк поднял курс доллара выше 79 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 17 октября на уровне 79,08 руб., что на 0,24 руб. выше показателя предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Курс евро также вырос – на 0,36 руб. до 92,08 руб. Курс юаня изменился незначительно, увеличившись на 0,04 руб. и составив 11,06 руб.
15 октября ЦБ впервые с июля опустил курс доллара ниже 79 руб. – до 78,84 руб. Но на таком уровне он продержался лишь день.
Министр финансов Антон Силуанов, выступая 15 октября в Госдуме, объяснил укрепление рубля более жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка и сокращением импорта.
В тот же день заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказывал, что при инфляции свыше 5% снижается доверие населения к рублю. Из-за этого граждане предпочитают переводить накопления в другие активы, что приводит к «валютизации» сбережений и росту интереса к недвижимости.