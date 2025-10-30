ЦБ повысил курсы доллара и евро на 31 октября
Банк России установил на 31 октября курс доллара на уровне 80,50 руб. Это на 1,03 руб. выше предыдущего значения.
Евро также подорожал – до 93,39 руб. (+1,14 руб.), юань вырос до 11,29 руб. (+0,12 руб.).
Днем раньше доллар был снижен до 79,47 руб., а евро – до 92,25 руб.
Выступая 29 октября в Совете Федерации, председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ослабление рубля является проинфляционным фактором. По ее словам, у регулятора нет «психологической границы» по курсу, однако динамика рубля и высокая волатильность остаются важными параметрами для оценки. Она также подчеркнула, что ЦБ не видит угроз финансовой стабильности из-за ослабления российской валюты.
Минэкономразвития в сентябрьском прогнозе ожидало, что среднегодовой курс рубля в 2025 г. составит 86,1 руб./$, улучшив оценку с 94,3 руб./$ в апрельской версии. А в 2026 г. ведомство прогнозирует 92,2 руб./$ вместо ранее ожидаемых 100,2 руб./$.