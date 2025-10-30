ЦБ повысил курсы доллара и евро на 31 октября

Выступая 29 октября в Совете Федерации, председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ослабление рубля является проинфляционным фактором. По ее словам, у регулятора нет «психологической границы» по курсу, однако динамика рубля и высокая волатильность остаются важными параметрами для оценки. Она также подчеркнула, что ЦБ не видит угроз финансовой стабильности из-за ослабления российской валюты.