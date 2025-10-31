Банк России повысил курс доллара на 1 ноября

31 октября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что курса в 50 руб. за доллар можно достичь в ситуации, когда Федеральная резервная система (ФРС) США потеряет контроль над инфляцией. По его словам, курс может быть любым в зависимости от инфляции в США. В России она будет на уровне 4%.