Банк России повысил курс доллара на 1 ноября
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 1 ноября на уровне 80,50 руб. Это на 0,47 руб. выше прошлого значения.
Курс евро незначительно изменился до 93,39 руб. Стоимость юаня выросла на 0,05 руб. и достигла 11,34 руб.
Курс доллара на 31 октября был установлен на уровне 80,50 руб., евро – 93,39 руб., юаня – 11,29 руб.
31 октября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что курса в 50 руб. за доллар можно достичь в ситуации, когда Федеральная резервная система (ФРС) США потеряет контроль над инфляцией. По его словам, курс может быть любым в зависимости от инфляции в США. В России она будет на уровне 4%.
Минэкономразвития в сентябрьском прогнозе ожидало, что среднегодовой курс рубля в 2025 г. составит 86,1 руб./$, улучшив оценку с 94,3 руб./$ в апрельской версии. В 2026 г. ведомство прогнозирует 92,2 руб./$ вместо ранее ожидаемых 100,2 руб./$.