Банк России повысил курс доллара на 12 ноября

Ведомости

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 12 ноября на уровне 81,36 руб. Это на 0,34 руб. выше, чем днем ранее.

Курс евро регулятор повысил на 0,27 руб. до 94,20 руб. Юань подорожал на 0,06 руб. и составил 11,41 руб.

Официальный курс доллара на 11 ноября составлял 81,01 руб., евро – 93,93 руб., юаня – 11,35 руб.

7 ноября ЦБ сообщил, что рубль фундаментально укрепляется из-за жесткой денежно-кредитной политики и ограничения на импорт, сокращения спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ. Внешние и внутренние ограничения на ввоз товаров снижают спрос на заграничные товары и иностранную валюту для их покупки. Падение спроса резидентов на иностранные активы обусловлено ограничениями из-за санкций.

