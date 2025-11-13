Хуснуллин: ипотека станет массовой для россиян при ставке в 5–6%

В конце октября Хуснуллин говорил, что доля рыночной ипотеки в России находится на низком уровне, в начале 2025 г. она зафиксировалась на 18%, что стало минимальным показателем за всю историю существования программы. При этом 27 октября стало известно, что Минфин РФ с 1 февраля 2026 г. изменит правила предоставления семейной ипотеки и запретит оформлять два кредита на одну семью.