Хуснуллин: ипотека станет массовой для россиян при ставке в 5–6%
Оживление ипотечного кредитования начнется при ставке ниже 10%, массовости оно достигнет при 5–6%, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на бизнес-форуме Россия – Оман, передает ТАСС.
«Ипотека должна быть под 5–6%, тогда она будет массовой. Если ставка будет ниже 10%, то ипотека начнет оживать», – подчеркнул Хуснуллин.
При этом, по его словам, и сейчас рынок оживляется, хотя ключевая ставка достигает 16,5%. Зампред правительства добавил, что «без рынка» развитие ипотечной программы идет тяжело.
В конце октября Хуснуллин говорил, что доля рыночной ипотеки в России находится на низком уровне, в начале 2025 г. она зафиксировалась на 18%, что стало минимальным показателем за всю историю существования программы. При этом 27 октября стало известно, что Минфин РФ с 1 февраля 2026 г. изменит правила предоставления семейной ипотеки и запретит оформлять два кредита на одну семью.
22 октября депутаты от партии «Новые люди», в свою очередь, предложили разрешить бездетным супругам в России оформлять семейную ипотеку по льготной ставке. Они после этого обязуются родить ребенка в течение трех лет.