Банк России сохранил курс доллара на 29 ноября выше 78 рублей
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 29 ноября на уровне 78,23 руб. Это на 0,02 руб. меньше, чем было днем ранее.
Курс евро вырос на 0,03 руб. и достиг 90,82 руб. Юань незначительно подешевел до 11,02 руб. (-0,01 руб.)
Официальный курс доллара на 28 ноября составляет 78,25 руб., евро – 90,78 руб., юаня – 11,02 руб.
26 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал равновесным курс доллара в диапазоне 98–105 руб. Он уточнил, что при нормализации рынка этот уровень устроил бы экспортеров и помог бы импортерам за счет формирования «естественного барьера» на границе.
По данным Банка России, реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, в октябре 2025 г. увеличился на 2,6% к сентябрю. За 10 месяцев показатель вырос на 24,2% в годовом выражении.