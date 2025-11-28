Банк России сохранил курс доллара на 29 ноября выше 78 рублей

26 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал равновесным курс доллара в диапазоне 98–105 руб. Он уточнил, что при нормализации рынка этот уровень устроил бы экспортеров и помог бы импортерам за счет формирования «естественного барьера» на границе.