ЦБ отметил замедление роста цен в большинстве регионов в ноябре

По данным регулятора, в 53 из 85 регионов темпы роста цен снизились, еще в четырех остались на уровне октября. В большинстве субъектов овощи, фрукты и яйца дорожали слабее, чем месяцем раньше, продолжилось снижение цен на сахар. Рост цен на непродовольственные товары в целом оставался умеренным, в том числе за счет удешевления бензина, который активно дорожал в предыдущие месяцы.