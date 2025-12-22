ЦБ отметил замедление роста цен в большинстве регионов в ноябре
В большинстве регионов России в ноябре рост цен замедлился по сравнению с октябрем, следует из материалов Банка России по региональной инфляции за ноябрь 2025 г.
По данным регулятора, в 53 из 85 регионов темпы роста цен снизились, еще в четырех остались на уровне октября. В большинстве субъектов овощи, фрукты и яйца дорожали слабее, чем месяцем раньше, продолжилось снижение цен на сахар. Рост цен на непродовольственные товары в целом оставался умеренным, в том числе за счет удешевления бензина, который активно дорожал в предыдущие месяцы.
Услуги в ноябре подорожали. Наиболее заметно выросли цены на санаторно-оздоровительный отдых и пассажирский транспорт. В ЦБ пояснили, что поездки и проживание, как правило, оплачиваются заранее, поэтому в ноябрьский замер попало сезонное повышение цен перед новогодними каникулами.
«Годовая инфляция в ноябре замедлилась в 80 регионах. Банк России будет поддерживать высокие ставки в экономике, чтобы обеспечить уверенное возвращение инфляции к 4%», – сообщили в регуляторе.
Совет директоров ЦБ на заседании 19 декабря снизил ключевую ставку на 50 б. п. – до 16% годовых. Это стало пятым подряд снижением ставки. Такой шаг прогнозировали 17 из 23 опрошенных «Ведомостями» экономистов и представителей бизнеса.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина после заседания предупреждала о возможном временном ускорении инфляции в начале 2026 г. из-за повышения НДС. Дополнительным фактором роста цен в январе, по ее словам, станет индексация тарифов на жилищно-коммунальные и другие регулируемые услуги.