АКРА: ставка по ипотеке опустится ниже 20%

Ведомости

Средняя ставка по рыночной ипотеке составит менее 20% в этом году, но до уровня в 15% она в ближайшее время не опустится, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

По ее словам, на конец 2025 г. средние ставки находились на уровне 21-22% годовых.

«При прочих равных условиях в следующем году ставки, наверняка, пробьют 20%, однако ожидать ощутимого снижения не стоит – до 15% мы будем еще долго идти», – сказала она «РИА Новости».

В 2026 г. ключевая ставка продолжит снижаться, что сделает рыночную ипотеку более доступной – ее выдачи могут увеличиться в 1,5–2 раза относительно 2025 г., говорил ранее заместитель председателя правления банка Дом.РФ Алексей Косяков. В Новикомбанке считают, что при снижении «ключа» до 12% к концу года ставки по рыночной ипотеке могут снизиться до 16–17%, прогнозирует Грицкевич.

19 декабря совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16% годовых. Это пятое снижение ставки подряд. Сохранение ее на высоком уровне в течение еще нескольких месяцев может оказаться неоправданным и привести к чрезмерному охлаждению экономики, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки регулятора. Дальнейшие решения по ней будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

