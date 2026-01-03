АКРА: ставка по ипотеке опустится ниже 20%

В 2026 г. ключевая ставка продолжит снижаться, что сделает рыночную ипотеку более доступной – ее выдачи могут увеличиться в 1,5–2 раза относительно 2025 г., говорил ранее заместитель председателя правления банка Дом.РФ Алексей Косяков. В Новикомбанке считают, что при снижении «ключа» до 12% к концу года ставки по рыночной ипотеке могут снизиться до 16–17%, прогнозирует Грицкевич.