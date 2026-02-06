Биткойн опустился ниже $65 000 впервые с октября 2024 года

4 февраля сообщалось, что совокупная рыночная капитализация криптовалют сократилась почти на $500 млрд менее чем за неделю, а потери от октябрьского пика достигли $1,7 трлн. Авторы Bloomberg указывали, что падение курса биткойна ставит под сомнение его статус «цифрового золота».