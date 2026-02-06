Газета
Главная / Финансы /

Биткойн опустился ниже $65 000 впервые с октября 2024 года

Ведомости

Курс биткойна в ходе торгов снизился ниже отметки $65 000 впервые с 15 октября 2024 г., следует из данных площадки Binance.

По состоянию на 23:15 мск цена биткойна составляла $64 980, снижение достигало 11,73%. К 23:20 мск падение ускорилось – криптовалюта торговалась на уровне $64 221, что соответствует снижению на 12,96%. По данным на 23:45 мск, биткойн оказался на отметке $63 693 (-13,52%).

5 февраля сообщалось, что биткойн опускался ниже $70 000 впервые с ноября 2024 г. 2 февраля его курс на Binance падал ниже $75 000 впервые с 7 апреля 2025 г.

2 февраля Bloomberg писал, что волатильность золота за последние 30 дней превысила волатильность биткойна. Показатель драгметалла превысил 44% – максимум со времен кризиса 2008 г., тогда как волатильность криптовалюты составила около 39%. Агентство отмечало, что такая ситуация нетипична, поскольку золото традиционно считается более устойчивым средством сбережения.

4 февраля сообщалось, что совокупная рыночная капитализация криптовалют сократилась почти на $500 млрд менее чем за неделю, а потери от октябрьского пика достигли $1,7 трлн. Авторы Bloomberg указывали, что падение курса биткойна ставит под сомнение его статус «цифрового золота».

