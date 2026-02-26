В ЦБ выразили уверенность в дальнейшем снижении ставки

В ходе заседания 13 февраля совет директоров Центробанка решил опустить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в текущем году. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. 16 февраля семь из девяти участников опроса «Ведомостей» спрогнозировали, что регулятор снова понизит ключевую ставку минимум на 50 б. п. на заседании 20 марта. Еще двое опрошенных допустили сохранение ставки на нынешнем уровне.