В ЦБ выразили уверенность в дальнейшем снижении ставки
Участники обсуждения ключевой ставки, устанавливаемой Банком России, выразили уверенность в ее дальнейшем снижении на ближайших заседаниях. Это следует из опубликованного на сайте регулятора резюме обсуждения.
В то же время участники дискуссии подчеркнули, что для стабильного возвращения инфляции к целевому уровню в 2027 г. может понадобиться более высокая средняя ключевая ставка по сравнению с предыдущими прогнозами.
В ходе заседания 13 февраля совет директоров Центробанка решил опустить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в текущем году. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. 16 февраля семь из девяти участников опроса «Ведомостей» спрогнозировали, что регулятор снова понизит ключевую ставку минимум на 50 б. п. на заседании 20 марта. Еще двое опрошенных допустили сохранение ставки на нынешнем уровне.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Финансовом форуме Недели российского бизнеса говорил, что снижение ключевой ставки Банком России с шагом 0,5 п. п. недостаточно для того, чтобы оживить инвестиции и предотвратить чрезмерные расходы компаний на обслуживание долга.