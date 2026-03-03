Банк России повысил курс доллара на 4 марта
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 4 марта на уровне доллар 77,61 руб. Это на 0,44 руб. выше предыдущего значения.
В то же время евро подешевел на 0,42 руб. и достиг 90,31 руб. Курс юаня повысился на 0,03 руб. до 11,22 руб.
Официальный курс доллара на 3 марта составляет 77,17 руб., евро – 90,73 руб., юаня – 11,20 руб.
26 февраля председатель правления Сбербанка Герман Греф дал прогноз, что к концу текущего года курс рубля составит примерно 95 руб./$1. При определенных обстоятельствах показатель может приблизиться к 100 руб./$1. По его мнению, нет шансов, что рубль останется таким же крепким, как сейчас. На это указывают динамика платежного баланса, цены на нефть и ожидаемая корректировка бюджетного правила. Греф ожидает, что курс доллара может перейти к росту во II квартале.