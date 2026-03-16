Финансы

Банк России установил курс доллара выше 81 рубля на 17 марта

Ведомости

На 17 марта Банк России повысил курс доллара на 0,83 руб. до 81,05 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В то же время курс евро повысился на 0,67 руб. до 92,66 руб. Юань подорожал на 0,09 руб. до 11,74 руб.

На 14 марта регулятор устанавливал курс доллара на уровне 80,23 руб., евро – 91,99 руб., а юаня – 11,65 руб.

В феврале 2026 г. курс рубля к доллару оставался стабильным, но незначительно ослаб к концу месяца до 77,27 руб., опустившись на 1,6% относительно января. По данным Банка России, ослабление происходило в том числе на фоне роста индекса доллара к мировым валютам за месяц на 0,6%.

В марте постепенное ослабление курса рубля связано с тем, что с 5 марта Минфин временно перестал проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, считает аналитик «Финама» Александр Потавин.

