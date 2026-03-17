Банк России повысил курс доллара до 81,91 рубля на 18 марта

В феврале 2026 г. курс рубля к доллару оставался стабильным. Незначительное ослабление было зафиксировано в конце месяца. Показатель достиг 77,27 руб., опустившись на 1,6% относительно января. Банк России отмечал, что ослабление происходило в том числе на фоне роста индекса доллара к мировым валютам за месяц на 0,6%.