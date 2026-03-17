Банк России повысил курс доллара до 81,91 рубля на 18 марта
Центральный банк России увеличил курс доллара на 18 марта до 81,91 руб., показатель вырос на 0,86 руб. с 17 марта (81,05 руб.). Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс евро также повысили – до 93,16 руб. (+0,5 руб.). Юань вырос на 0,15 руб. до 11,89 руб.
13 марта регулятор увеличил курс доллара на 14 марта на 1,16 руб. Тогда он превысил отметку в 80 руб.
В феврале 2026 г. курс рубля к доллару оставался стабильным. Незначительное ослабление было зафиксировано в конце месяца. Показатель достиг 77,27 руб., опустившись на 1,6% относительно января. Банк России отмечал, что ослабление происходило в том числе на фоне роста индекса доллара к мировым валютам за месяц на 0,6%.