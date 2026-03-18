Аксаков объяснил, когда банки могут блокировать счета клиентов
Российские банки вправе ограничивать операции по счетам при выявлении подозрительной активности, при этом доступ к средствам сохраняется. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».
«Банк начинает активно действовать, если поступки пользователя носят сомнительный характер. К таким, к примеру, относится слишком большой денежный перевод, несколько переводов одному лицу максимальными суммами, многократное снятие наличных», – отметил Аксаков. Он уточнил, что в подобных случаях кредитные организации стремятся защитить средства клиента, а не ограничить их использование.
При этом блокировка не означает полной потери доступа к деньгам. Как пояснил депутат, клиент сохраняет возможность распоряжаться средствами через отделение или перевести их на другой счет. Среди других причин ограничений он назвал окончание срока действия карты и многократный ввод неверного ПИН-кода. В последнем случае блокировка обычно действует сутки и может быть снята после подтверждения личности владельца. При необходимости клиент может обратиться в банк с паспортом и восстановить доступ.
19 января «Коммерсантъ» сообщал, что за первые недели 2026 г. количество временных блокировок карт и счетов физических лиц в рамках борьбы с мошенничеством достигло 2–3 млн, тогда как ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 000 переводов. Это составляет 1–2% от всех активных клиентов банков.
ЦБ 19 января опроверг сообщения о массовых блокировках карт россиян. С 1 по 19 января 2026 г. было получено 7431 обращение граждан по этому поводу.
В ноябре 2025 г. глава Банка России Эльвира Набиуллина также говорила, что рост жалоб о необоснованной блокировке счетов свидетельствует о перегибах в борьбе с мошенничеством.