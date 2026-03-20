ЦБ рекомендовал банкам усилить поддержку пострадавших заемщиков
ЦБ рекомендует банкам усилить поддержку заемщиков, пострадавших от недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом говорится в сообщении регулятора.
Банк России предлагает применять дополнительные меры, включая реструктуризацию кредитов вплоть до частичного или полного прощения долга. При этом банкам следует учитывать финансовое и социальное положение заемщика, наличие другого жилья и степень готовности объекта.
«Проведенная реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю клиента», – подчеркнули в ЦБ.
Кредиторам также рекомендовано самостоятельно выходить на связь с заемщиками и уточнять необходимость поддержки. Особое внимание предлагается уделять социально уязвимым категориям – пенсионерам, участникам спецоперации, многодетным семьям и инвалидам I и II группы.
Если ставка по кредиту зависит от сроков регистрации права собственности и передачи объекта в залог, банкам следует продлить эти сроки. Также им рекомендовано содействовать оперативной смене подрядчика.
30 декабря ЦБ также продлил послабления для банков по реструктурированным ссудам компаний, разрешив признавать качество обслуживания долга хорошим при просрочке не более 30 дней за последние 180 дней.