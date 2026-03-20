Visa ограничила использование карт трех банков Белоруссии в ЕС
Платежная система Visa запретила операции в Европейской экономической зоне по картам, выпущенным Белагропромбанком, Белгазпромбанком и Альфа-банком (Белоруссия). Соответствующие уведомления опубликовали сами кредитные организации.
В Белагропромбанке уточнили, что ограничения распространяются на оплату товаров и услуг, интернет-платежи и международные переводы. Запрет действует на территории стран ЕС, государств Европейской ассоциации свободной торговли – Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, а также Великобритании.
В банках уточнили, что внутри Белоруссии и за пределами ЕС и ЕАСТ карты Visa продолжают работать в обычном режиме.
В России Visa и Mastercard приостановили деятельность еще в марте 2022 г. В ЦБ сообщали, что после этого российские банки сделали все, чтобы сами карты клиентов продолжили работать, а люди не почувствовали неудобств. В октябре 2025 г. в Банке России поясняли, что карты Visa и Mastercard, срок действия которых истек, продолжают функционировать на территории РФ, но их постепенно выводят из оборота.