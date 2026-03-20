В Минэке назвали снижение ключевой ставки ЦБ позитивным сигналом
Поступательное, седьмое подряд снижение Банком России ключевой ставки – это позитивный сигнал, заявили в Минэкономразвития России.
Такая оценка была дана «с учетом складывающейся ситуации, сокращения выпуска в ряде отраслей, а также замедления инфляции», отметили в ведомстве.
В министерстве назвали смягчение денежно-кредитной политики необходимым условием возвращения экономики «на траекторию устойчивого роста» вместе с повышением эффективности вложения инвестиций и роста производительности труда.
20 марта совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 15%. Решение ЦБ совпало с ожиданиями опрошенных «Ведомостями» экономистов: 20 из 23 аналитиков прогнозировали снижение до 15%, еще двое ожидали более существенного уменьшения до 14,5%.