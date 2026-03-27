Банк России запустит рэнкинг МФО по жалобам в 2026 году
Центральный банк России в 2026 г. планирует опубликовать рэнкинг микрофинансовых организаций (МФО) по жалобам потребителей. Об этом заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута на форуме МФО.
Он напомнил, что такой механизм уже работает на страховом и банковском рынках.
«Он очень неплохо, как нам кажется, себя проявил. И мы запускаем его на микрофинансовом рынке», – подчеркнул Мамута (цитата по ТАСС).
По его словам, предположительно будут учитываться жалобы, поступающие в Центробанк и финансовому уполномоченному. В регуляторе надеются, что рэнкинг МФО сделает компании более устойчивыми, и верят в публичную полезность рейтинга, поскольку компании, которые обращают на него внимание, значительно улучшают свое положение на рынке.
25 сентября 2025 г. ЦБ опубликовал рэнкинг российских банков по уровню обоснованных жалоб на кредитование с января по июнь прошлого года. Он включает сведения о организациях, на которые регулятор получил более одной обоснованной жалобы на кредитование. Для банков в рэнкинге обязателен розничный кредитный портфель.
Больше всего жалоб при расчете на 100 000 кредитных договоров оказалось в «МТС банке». В рейтинг также вошли Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Т-банк, «Почта банк», Альфа-банк и Сбербанк. В Центробанке уточнили, что организации сравниваются по статусу (системно значимые и другие) и по размеру розничной клиентской базы.