Володин: вступили в силу законы о защите финансовых прав граждан
С 1 апреля в России заработали законы, защищающие финансовые права граждан. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова привела пресс-служба нижней палаты.
Вступил в силу закон, определяющий правила для операторов сервисов рассрочки. Стоимость товара должна будет соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев.
«Такие сервисы в последние годы становятся все более популярными, но единые правила их регулирования, защищающие в первую очередь интересы пользователей рассрочек, до принятия закона отсутствовали», – сказал спикер Госдумы.
Кроме того, с 1 апреля максимальный размер начислений по потребительским кредитам на срок до года снижается со 130 до 100% от суммы основного долга. Речь идет о процентах, неустойках, комиссиях. Таким образом, общий долг не сможет превышать двойную сумму займа.
Володин отметил, что с 2025 г. принято 58 федеральных законов, направленных на «совершенствование регулирования финансового рынка».
«Ведомости» писали, что с 1 апреля начали действовать обновленные правила перевода средств для уплаты налогов и других платежей, формирующих доходы бюджета РФ, а также перечислений на казначейские счета. Нововведения затрагивают порядок заполнения реквизитов и не касаются переводов между физлицами.