Что изменится для россиян в апреле

Что изменится для россиян в апрелеРегулирование рассрочки, индексация соцпенсий и привлечение талантливых иностранцев в РФ
В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии и стартует приемная кампания в первые классы. Сервисы предоставления рассрочек начнут регулировать, а оценка платежеспособности заемщика будет ужесточена. Об этих и других изменениях апреля – в материале «Ведомостей».
Социальные пенсии вырастут
С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%. В результате средний размер выплаты составит порядка 16 600 руб. По оценке Минтруда, мера коснется 4,3 млн человек: 3,6 млн получателей социальных пенсий и еще 700 000 получателей государственного пенсионного обеспечения. Размер индексации утверждает правительство на основе темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Стартует приемная кампания в первый класс
С 1 апреля в российских школах начнется прием заявлений в первые классы. В сентябре, по данным Минпросвещения, за парты впервые сядут свыше 1,5 млн детей. Документы можно подать лично, почтой с уведомлением о вручении, а также через «Госуслуги» (или региональный портал, интегрированный с ним). В первую очередь будут рассматриваться заявления от семей, проживающих на территории, закрепленной за школой, а также семей военных и добровольцев-участников спецоперации, сотрудников МВД, ФСИН и ряда других ведомств. Дети военных, сотрудников Росгвардии и участников добровольческих формирований, погибших в ходе боевых действий, имеют право на внеочередное зачисление.
Талантливые иностранцы смогут получить статус «представляющих интерес для РФ»
С 15 апреля вступит в силу президентский указ о поддержке переселения в Россию иностранцев и лиц без гражданства, добившихся успехов в научной, производственной, спортивной и культурной сферах. Такие люди смогут ходатайство о признании их представляющими интерес для РФ. Кроме того, подать ходатайство смогут иностранцы с особо востребованными профессиями или соответствующей квалификацией и навыками.
Программа содействия переселению в РФ талантливых иностранцев запускается впервые. Она регламентирует вопросы оформления визы и получения ВНЖ. Утвержденная прошлой осенью концепция миграционной политики России на 2026–2030 гг. нацелена на сокращение числа нелегальных мигрантов и связанных с миграцией правонарушений, а также на привлечение квалифицированных иностранных специалистов для удовлетворения экономических потребностей страны.
Еще одно нововведение в сфере миграционного законодательства заработает 3 апреля. К иностранцам, проходившим службу в Вооруженных силах РФ и участвовавшим в боевых действиях, больше не будут применять административное выдворение за пределы страны за ряд правонарушений. Вместо этого предусмотрены штрафы и обязательные работы.
Также с 24 апреля появится возможность подавать в электронной форме заявление об оформлении гражданства по рождению в территориальный орган МВД. Воспользоваться опцией смогут усыновители, а также уполномоченные представители органов опеки и попечительства.
Правила продажи товаров в рассрочку изменятся
С 1 апреля в России вводится регулирование сервисов рассрочки оплаты товаров, работ и услуг. Главные нововведения – запрет на скрытые проценты и комиссии, а также ограничение срока предоставления рассрочки шестью месяцами (с апреля 2028 г. – четырьмя). Максимальный размер неустойки за просрочку по новым договорам ограничивается 20% годовых от размера задолженности. Если сумма рассрочки превышает 50 000 руб., то оператор сервиса обязан сообщить о ней в бюро кредитной истории. Кроме того, оператор должен зарегистрироваться в реестре ЦБ и иметь минимальный капитал в 5 млн руб.
Банки ужесточат оценку платежеспособности заемщиков
С 1 апреля кредитные и микрофинансовые организации России ужесточат оценку долговой нагрузки заемщиков. Ключевое изменение – выписки по счетам теперь можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Прочие поступления на счет потребуется подтверждать дополнительными документами. ЦБ больше не будет принимать на проверку прежние внутренние модели, учитывавшие иные источники дохода и ориентировавшиеся в том числе на расходы заемщика. Индивидуальные предприниматели больше не смогут подтверждать доходы документами, которые они выдали сами себе.
ЦБ отметил, что упрощенный подход (когда заемщик заявляет доход в анкете банка без предоставления документов) пока сохраняется, но он будет постепенно ограничиваться. Так, если сейчас кредитор учитывает заявленный доход лишь в сумме не выше среднедушевого дохода в регионе по данным Росстата, то с 1 июля банк должен будет применить к нему дополнительный дисконт в 10%. А с июля 2027 г. регулятор планирует полностью отказаться от этого подхода.
Другое нововведение: с 1 апреля максимальный размер начислений по договору потребительского кредита сроком до года снизится с 130 до 100%.
Россияне не смогут вывозить в ЕАЭС более $100 000 наличными
С 1 апреля физлица не смогут вывозить из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные рубли на сумму свыше эквивалента $100 000. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрет действует независимо от суммы.
Исключения сделаны для вывоза валюты через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ в международных аэропортах России, определяемых правительством. Ограничения вводятся в целях обеспечения финансовой стабильности РФ.
Заселение в гостиницу станет доступно через «Госуслуги»
С 1 апреля подтвердить личность при заселении в гостиницы можно будет через приложение «Госуслуги»: достаточно предъявить на экране смартфона сведения из документа, удостоверяющего личность. С ноября заселяться в отели разрешено по загранпаспорту, а с января – по водительским правам.
Заработает закон о расширении сети исследовательских медцентров
С 1 апреля вступит в силу закон, позволяющий правительству РФ присваивать статус национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) не только федеральным, но и региональным лечебным учреждениям. Это касается организаций, занимающихся научной деятельностью и оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь по определенному профилю. НМИЦ занимаются введением новых методов лечения, подготовкой кадров и координацией работы других медучреждений.
Изменятся правила перевода денег в бюджетную систему
С 1 апреля начнут действовать обновленные правила перевода средств для уплаты налогов и других платежей, формирующих доходы бюджета РФ, а также перечислений на казначейские счета. Нововведения затрагивают порядок заполнения реквизитов и не касаются переводов между физлицами.