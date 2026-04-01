Что изменится для россиян в апреле

С 1 апреля в российских школах начнется прием заявлений в первые классы. В сентябре, по данным Минпросвещения, за парты впервые сядут свыше 1,5 млн детей. Документы можно подать лично, почтой с уведомлением о вручении, а также через «Госуслуги» (или региональный портал, интегрированный с ним). В первую очередь будут рассматриваться заявления от семей, проживающих на территории, закрепленной за школой, а также семей военных и добровольцев-участников спецоперации, сотрудников МВД, ФСИН и ряда других ведомств. Дети военных, сотрудников Росгвардии и участников добровольческих формирований, погибших в ходе боевых действий, имеют право на внеочередное зачисление.