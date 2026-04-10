Рынок базовых программ ипотеки может вырасти более чем вдвое в 2026 году

В прошлом году наибольший прирост стоимости жилья по России и в Сибирском федеральном округе отмечался в сегменте ИЖС, рассказал Лейпи. При этом в среднем по стране цены выросли на 15,2% и достигли 80 300 руб. за кв. м. В СФО рост цен составил 31,3%, а стоимость кв. м достигла 77 700 руб. Сильнее, чем в среднем по РФ (+8,5%), в СФО увеличилась цена на готовые квартиры (+12,5%). При этом стоимость кв. м вторичной недвижимости в СФО составила 99 500 руб. против 112 800 руб. по России в целом. Новостройки в СФО подорожали на 6,3%, а в общем по России – на 8,4%. В январе 2026 г. кв. м на первичном рынке обходился в 186 500 руб. в среднем по стране и в 150 200 руб. – в СФО.