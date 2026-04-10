Рынок базовых программ ипотеки может вырасти более чем вдвое в 2026 году
Спрос на рыночную ипотеку в 2026 г. будет одним из факторов, который стабилизирует рынок на фоне модификации семейной ипотеки. Об этом заявил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на Domclick Digital Day.
По подсчетам сервиса, объемы выдач по рыночным программам должны вырасти в 2,2 раза относительно прошлого года, а ежемесячные выдачи выйти на уровень около 200 млрд руб. в месяц к IV кварталу.
Лейпи указал, что изменения по выдачам программ с господдержкой, в частности семейной ипотеки, заставили «Домклик» скорректировать прогнозы на этот год. Планировалось, что рынок ипотечного кредитования за 2026 г. составит около 5,6 трлн руб. Однако спрос на семейную ипотеку в декабре 2025 г. в преддверии корректировок «перетянул» часть спроса на нее, и теперь ожидается, что рынок ипотечного кредитования к концу года составит около 5 трлн руб. Приблизительно 60% придется на льготные программы и чуть более 40% – на рыночные.
Директор департамента «Домклик» отметил успешную адаптацию сегмента индивидуального строительства к новым условиям рынка после отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 г. Ожидается, что с середины 2026 г. ежемесячные выдачи на ИЖС достигнут 30 млрд и не опустятся ниже 20 млрд руб. В целом рынок ИЖС за год может увеличиться на 25% в годовом выражении.
В прошлом году наибольший прирост стоимости жилья по России и в Сибирском федеральном округе отмечался в сегменте ИЖС, рассказал Лейпи. При этом в среднем по стране цены выросли на 15,2% и достигли 80 300 руб. за кв. м. В СФО рост цен составил 31,3%, а стоимость кв. м достигла 77 700 руб. Сильнее, чем в среднем по РФ (+8,5%), в СФО увеличилась цена на готовые квартиры (+12,5%). При этом стоимость кв. м вторичной недвижимости в СФО составила 99 500 руб. против 112 800 руб. по России в целом. Новостройки в СФО подорожали на 6,3%, а в общем по России – на 8,4%. В январе 2026 г. кв. м на первичном рынке обходился в 186 500 руб. в среднем по стране и в 150 200 руб. – в СФО.
7 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) писали, что за первые два месяца 2026 г. россияне оформили 153 940 ипотечных кредитов на общую сумму 678,98 млрд руб. Это на 82% больше по количеству и на 92% по объему, чем за аналогичный период 2025 г.