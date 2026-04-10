Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ шагами по 50 базисных пунктов
Центробанк может продолжить снижение ключевой ставки небольшими шагами по 50 б.п. и довести ее до 13% к концу года. Такое мнение высказал глава РСПП Александр Шохин.
По его оценке, текущее ускорение инфляции не носит устойчивого характера. Хотя неопределенность сейчас достаточно высока.
«Поэтому вот этими мелкими, на 50 б. п., шажками, наверное, будет Центральный банк продвигаться к прогнозным 13% к концу года», – отметил он (цитата по ТАСС).
9 апреля советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявлял, что на апрельском заседании регулятор оценит целесообразность снижения ставки. По его словам, важным фактором станут данные по инфляции за март. Он также указал на влияние ситуации на Ближнем Востоке на экономику России. Эскалация конфликта способна повлиять на цены на нефть, удобрения и другие товары. Это может усилить инфляционное давление как в мире, так и в РФ.
20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п. – до 15%. Это стало седьмым подряд снижением. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке назначено на 24 апреля.