Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ шагами по 50 базисных пунктов

9 апреля советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявлял, что на апрельском заседании регулятор оценит целесообразность снижения ставки. По его словам, важным фактором станут данные по инфляции за март. Он также указал на влияние ситуации на Ближнем Востоке на экономику России. Эскалация конфликта способна повлиять на цены на нефть, удобрения и другие товары. Это может усилить инфляционное давление как в мире, так и в РФ.