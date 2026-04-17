ФНС опровергла массовый контроль за переводами физлиц
Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла информацию о том, что под усиленный налоговый контроль переводов между физическими лицами могут попасть до 10 млн граждан. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба ведомства. Ранее такую оценку давали эксперты «Известий».
В ФНС заявили, что делать подобные оценки преждевременно, поскольку параметры информационного обмена между ФНС и Банком России пока не определены. Соответствующее соглашение между регуляторами на данный момент не подписано, а критерии оценки операций находятся в стадии разработки.
Как пояснили в службе, законопроект, внесенный в Госдуму, предполагает передачу ФНС информации о физических лицах, операции по счетам которых имеют признаки предпринимательской деятельности или получения доходов от других граждан.
При этом сумма переводов будет лишь одним из факторов оценки. Также планируется учитывать системность и регулярность поступлений, круг контрагентов и другие параметры.
В ФНС подчеркнули, что в зону внимания попадут прежде всего лица, которые с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы или ведут предпринимательскую деятельность без регистрации. В то же время переводы между родственниками, даже регулярные, если они не связаны с бизнесом, под контроль не подпадут.
В ведомстве уточнили, что что отправной точкой контроля станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 млн руб. Мера коснется тех, кто не декларирует свой доход в соответствии с законодательством.
При этом добросовестные граждане, которые декларируют доходы и уплачивают налоги, не столкнутся с дополнительными проверками, подчеркнули в ФНС.
23 марта сообщалось, что Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами с участием ФНС и Банка России. Инициатива направлена на выявление доходов, маскируемых под p2p-переводы.
Сейчас налоговые органы могут запрашивать данные у банков только при наличии оснований, предусмотренных Налоговым кодексом, а переводы между физлицами зачастую не облагаются налогом, поскольку формально считаются безвозмездными поступлениями.