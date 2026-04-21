ВТБ запустит в мае совместный проект с «крупнейшим ритейлером»

ВТБ готовит запуск нового проекта для розничных клиентов совместно с «крупнейшим ритейлером» в России. Об этом сообщила в интервью РБК первый зампред правления банка Ольга Скоробогатова.

По ее словам, проект стартует в мае и будет «уникальным для рынка и потребителя». Название партнера она не раскрыла, отметив лишь масштаб его сети.

Скоробогатова подчеркнула, что инициатива станет частью новой партнерской модели банка, ориентированной на повседневные потребности клиентов. Речь идет о предоставлении скидок и других преференций через сотрудничество с крупными игроками рынка.

Также планируются проекты с маркетплейсами Lamoda, Ozon и компанией «Лукойл». Скоробогатова уточнила, что список партнеров будет ограниченным и охватит ключевые сферы – продукты, товары повседневного спроса, аптеки, цифровые сервисы, путешествия и автомобили.

20 марта сообщалось, что ВТБ уже запустил совместную программу с «Яндекс Маркетом», которая предусматривает скидки до 50% при оплате картой банка. Для получения скидки нужно привязать карту банка к своему аккаунту на маркетплейсе и использовать при покупке.

