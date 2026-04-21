Финансы

Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков опустилась до 13,39%

Ведомости

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России за вторую декаду апреля сократилась до 13,39% годовых. Об этом сообщил Центральный банк.

В первой декаде месяца ставка составляла 13,43%.

Регулятор рассчитывает показатель на основе предложений крупнейших банков, привлекающих наибольший объем средств населения. Среди них СбербанкВТБГазпромбанкАльфа-банкРоссельхозбанк, «Почта банк», Московский кредитный банкТ-банкПСБ и Совкомбанк.

9 апреля советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что регулятор оценит целесообразность снижения ключевой ставки на заседании в апреле. Может быть предложена и пауза. На решение ЦБ будут влиять данные Росстата по инфляции за март. Проинфляционным риском стала эскалация конфликта между Израилем, США и Ираном.

Следующее заседание совета директоров Центробанка по ставке состоится 24 апреля. Большинство участников консенсус-прогноза «Ведомостей» считают, что на заседании регулятор опустит ключевую ставку на 0,5 п. п. до 14,5%. Такой прогноз дали 16 из 19 экспертов. Еще один аналитик назвал вероятным как сохранение текущего уровня ставки, так и ее снижение на 0,5 п. п., второй допустил возможность шага размером как 0,25 п. п., так и 0,5 п. п., а третий думает, что ставка сократится до 14%.

