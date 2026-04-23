Число заявок на рефинансирование в «Сбере» удвоилось в I квартале 2026 года

Сбербанк снизил ставку по рефинансированию потребительских кредитов с 18,9 до 17,9% после решения совета директоров Центробанка опустить ключевую ставку. Для клиентов финансовой организации максимальная ставка по вкладам зафиксировалась на уровне 14,5% годовых на срок четыре месяца на новые деньги или в случае выполнения условий по надбавкам.