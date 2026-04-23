Число заявок на рефинансирование в «Сбере» удвоилось в I квартале 2026 года
Количество заявок на рефинансирование в «Сбере» увеличилось в I квартале 2026 г. более чем в 2,1 раза в сравнении с тем же периодом 2025 г., сообщил «Ведомостям» представитель банка.
По данным «Сбера», уровень одобрения заявок вырос более чем в три раза за указанный период в результате пересмотра модели их оценки. Средний ежемесячный платеж клиентов, которые не наращивали сумму кредита при рефинансировании, сократился на 3,5%.
Отмечается, что чаще всего за рефинансированием обращаются россияне с тремя кредитными обязательствами в среднем. Доля потребительских кредитов среди обязательств для рефинансирования составляет 78%, кредитных карт – 22%.
Сбербанк снизил ставку по рефинансированию потребительских кредитов с 18,9 до 17,9% после решения совета директоров Центробанка опустить ключевую ставку. Для клиентов финансовой организации максимальная ставка по вкладам зафиксировалась на уровне 14,5% годовых на срок четыре месяца на новые деньги или в случае выполнения условий по надбавкам.