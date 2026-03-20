«Сбер» опустил ставку по рефинансированию потребкредитов после снижения ключевой

20 марта совет директоров ЦБ на заседании опустил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки. В дальнейшем регулятор будет принимать решения о ее возможном снижении на основе стабильности замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и анализа внешних и внутренних рисков.