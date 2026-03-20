Финансы /

«Сбер» опустил ставку по рефинансированию потребкредитов после снижения ключевой

Ведомости

Сбербанк снизил ставку по рефинансированию потребительских кредитов с 18,9% до 17,9% после решения совета директоров Центробанка опустить ключевую ставку. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель банка.

Для клиентов финансовой организации максимальная ставка по вкладам останется на уровне 14,5% годовых на срок четыре месяца на новые деньги или в случае выполнения условий по надбавкам.

20 марта совет директоров ЦБ на заседании опустил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки. В дальнейшем регулятор будет принимать решения о ее возможном снижении на основе стабильности замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и анализа внешних и внутренних рисков.

Решение Центробанка совпало с ожиданиями опрошенных «Ведомостями» экспертов: 20 из 23 аналитиков прогнозировали снижение ключевой ставки до 15%, еще двое ожидали более значительного уменьшения до 14,5%.

