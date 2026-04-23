Банк России вновь опустил курс доллара ниже 75 рублей
Центральный Банк РФ снизил курс доллара на 24 апреля с 75 до 74,83 руб., следует из материалов регулятора.
Курс евро опустился до 87,53 руб. в сравнении с 87,97 руб. на 23 апреля. Юань незначительно упал до 10,94 руб. (-0,05 руб.).
На 22 апреля регулятор уже устанавливал курс доллара ниже 75 руб. (74,59 руб.) впервые за три года.
15 апреля начальник управления макроэкономического анализа и долговых рынков «Эйлера» Петр Гришин сообщил, что, по его мнению, курс идет к отметке 70 руб./$. Он считает, что такой курс – это не проблема, а естественный ход событий, так как страна из-за санкций лишена возможности накапливать внешние активы.