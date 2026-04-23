Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Финансы

«WB банк» оказался в 20-м пакете санкций ЕС против России

Ведомости

Евросоюз включил в 20-й пакет санкций против России два десятка банков. Полный список кредитных организаций опубликован в документах Еврокомиссии.

В санкционный список вошли «WB банк» (дочернее предприятие маркетплейса Wildberries), «Держава», БКС-банк, «Левобережный», Металлинвестбанк, «Солидарность», «Русский стандарт», Бланк-банк, «Итуруп», «Еврофинанс Моснарбанк», Фора-банк, УБРиР, Челябинвестбанк, ПСКБ, СДМ-банк, «Аверс», «Хлынов», Почта-банк, «Авангард» и «Енисейский объединенный банк».

Это первые санкции против дочки маркетплейса Wildberries, а большая часть остальных банков до этого уже подпали под ограничения США.

«Ведомостям» сообщили, что «WB банк» продолжает работу в штатном режиме, никаких изменений в обслуживании для клиентов не произойдет. В пресс-службе кредитной организации отметили, что банк всегда был ориентирован на работу внутри РФ.

«Клиенты, как физические, так и юридические лица, могут беспрепятственно осуществлять все операции: перевод средств, использование карт, получение процентного дохода по вкладам, оформление кредитов, ведение расчетных счетов и прочее», – говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения затронули иностранные финансовые организации – Керемет-банк и Capital Bank of Central Asia (Киргизия), Yelo Bank (Азербайджан) и Joint Development Bank (Лаос). В Еврокомиссии пояснили, что меры связаны с предполагаемым обходом санкционного режима ЕС или подключением к российской системе передачи финансовых сообщений.

23 апреля Совет ЕС на уровне министров утвердил 20-й пакет санкций, который в Брюсселе назвали крупнейшим за последние два года. Ограничения затронули также порты, танкеры, криптоплатформы, компании и физических лиц.

Среди ключевых мер – запрет на оказание услуг российским ледоколам и танкерам, перевозящим сжиженный природный газ, расширение списка судов еще на 46 единиц и запрет на продажу танкеров российским структурам. Также введены ограничения в сфере кибербезопасности, квоты на импорт аммиака и ужесточены требования к отслеживаемости алмазов.

