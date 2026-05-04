Ставки по накопительным счетам в топ-банках опустились до 14,23%
Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках по объему средств населения за апрель 2026 г. снизилась на 0,44 процентного пункта – до 14,23% годовых. Базовая доходность после промопериода упала до 8,65%, следует из индекса накопительных счетов «Финуслуг», с которым ознакомились «Ведомости».
За месяц ставки снизились в десяти банках из топ-20. Диапазон падения составил от 0,5 до 2,5 п. п. Максимальная ставка в группе крупнейших банков сократилась с 17 до 16,5%. Лишь один банк повысил доходность, еще в двух динамика была разнонаправленной. Остальные кредитные организации оставили ставки без изменений.
Индекс «Финуслуг» рассчитывается с 2025 г. Базовый индикатор учитывает ставки по истечении промопериода и без дополнительных условий. Максимальный индикатор включает надбавки, доступные без ограничений по категории клиента.
В марте 2026 г. средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 банков составляла 14,67% годовых.