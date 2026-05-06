Финансы

ЦБ понизил курс доллара до 75,22 рубля

Ведомости

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 7 мая на уровне 75,22 руб. Регулятор понизил его на 0,12 руб.

Курс евро стал ниже на 0,29 руб. и достиг 88,06 руб. Юань подешевел на 0,03 руб. – до 10,99 руб.

Официальный курс доллара на 6 мая составляет 75,34 руб., евро – 88,35 руб., юаня – 11,02 руб.

15 апреля стратег «Сберинвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров заявил, что брокер ждет курса 70 руб./$ уже в конце апреля – начале мая. Ключевыми факторами такой динамики он назвал снижение после всплеска ставок на юаневом рынке (краткосрочные сейчас – почти на нуле), а также поступление в страну экспортной выручки по высоким мартовским ценам.

