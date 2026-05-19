ЦБ снизил официальный курс доллара на рубль до 71,29 рубля

Центробанк установил официальный курс доллара на 20 мая до уровня 71,29 руб., снизив его на 1,06 руб.

Курс евро стал ниже на 1,29 руб. Регулятор установил его на уровне 82,79 руб. Юань тоже подешевел. Китайская валюта понизилась на 0,17 руб. – до 10,45 руб.

Официальный курс доллара на 19 мая составлял 72,35 руб., евро – 84,07 руб., юаня – 10,63 руб.

Агентство Bloomberg писало, что российский рубль с начала апреля укрепился к доллару примерно на 12% и занял первое место в мире по динамике роста. Этому способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке. Второй год подряд российская валюта идет вразрез с официальными и рыночными прогнозами, предсказывавшими девальвацию, что заставляет некоторых аналитиков считать ее переоцененной.

