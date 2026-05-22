Набиуллина: большинство корпоративных заемщиков прибыльны
Большинство заемщиков корпоративного сектора прибыльны и хорошо обслуживают кредиты, рисков финансовой стабильности нет, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.
При этом ЦБ видит отдельные случаи, когда кредитные организации минимизируют резервы, чтобы поднять базу для выплаты бонусов менеджерам, которые привязаны к чистой прибыли или нормативам достаточности капитала.
«Нам это очень не нравится», – подчеркнула Набиуллина, добавив, что регулятор планирует ограничить возможность применения экспертного суждения банков при оценке крупных проблемных кредитов уже во втором полугодии 2026 г.
Также Набиуллина заявила, что ЦБ со следующего года планирует запретить признавать хорошим или средним финансовое состояние заемщика с высокой долговой нагрузкой. Эти меры, по мнению главы ЦБ, станут страховкой от «пробонусного поведения» менеджеров, которое может привести к потере запаса капитала банков.
ЦБ неоднократно высказывался о состоянии банковского сектора. В апреле Набиуллина предупредила об увеличении проинфляционных рисков в экономике.