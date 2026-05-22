ЦБ и Минцифры обсуждают вопрос включения всех банков в «белые списки»
Центральный банк и Минцифры обсуждают возможность включить все российские банки в белые списки, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.
Она отметила, что Минцифры совместно с операторами связи также проработали вопрос работы банкоматов и платежных терминалов без доступа к сети. Поэтапно в России будут вносить в «белый список» и страховщиков.
В последний раз перечень сервисов, которые доступны россиянам в условиях ограничений мобильного интернета, Минцифры обновило 23 апреля. Тогда в белом списке оказались Газпромбанк, ресурсы гипермаркетов «Лента» и «Окей», сеть «Додо пицца», службы доставки «Достависта», онлайн-кинотеатр Premier, сайты компаний «Росатом», «Ростех», «Роснефть», «Норникель» и др.
Первый «белый список» был опубликован Минцифры 5 сентября 2025 г. В него вошли социально значимые ресурсы и приложения, например официальные сайты государственных органов власти, «Госуслуги», маркетплейсы. «Ведомости» входят в перечень, как и ряд других СМИ.