«Точка банк» запустил прием QR-платежей через СБП в Max
«Точка банк» внедрил новый сценарий приема платежей через СБП, который позволяет предпринимателям формировать QR-коды прямо в чат-ботах мессенджеров. Новый функционал заработал в Max, до этого аналогичная возможность уже была в Telegram, сообщили в кредитной организации.
Предприниматель сам выбирает удобную площадку для работы. Решение позволяет бизнесу создавать QR-код или ссылку для оплаты непосредственно в мессенджере и сразу отправлять их клиенту. Как отмечают в банке, сервис реализован без использования сторонних платежных платформ и стал одним из первых самостоятельных решений такого формата на российском банковском рынке.
Обычно создание платежных ссылок и QR-кодов происходит внутри интернет-банка или через внешние сервисы. В новом формате этот процесс перенесен в среду, где у бизнеса уже происходит продажа – без переключений между интерфейсами.
Предпринимателям доступны два сценария работы. В базовом варианте сотрудник указывает назначение и сумму платежа, после чего система автоматически формирует QR-код или ссылку для оплаты. Для компаний с повторяющимися продажами предусмотрен отдельный механизм – можно выбрать торговую точку, собрать корзину из заранее добавленных товаров или услуг и создать платеж без ручного ввода суммы.
Сформированный QR-код можно показать покупателю на экране смартфона или планшета, а ссылку отправить в переписке. Само подключение платежей через СБП в банке занимает около 10 минут, после чего компания может начать использовать чат-бот.
До этого сообщалось, что с 1 июля в России необходимо будет указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через СБП. Отмечалось, что такая мера необходима для борьбы с дропперством.