Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,530%TGKN0,005+0,38%BISVP11,23+2,93%IMOEX2 623,72-0,08%RTSI1 160,71-0,07%RGBI119,26-0,06%RGBITR783,81+0,03%
Главная / Финансы /

«Точка банк» запустил прием QR-платежей через СБП в Max

Ведомости

«Точка банк» внедрил новый сценарий приема платежей через СБП, который позволяет предпринимателям формировать QR-коды прямо в чат-ботах мессенджеров. Новый функционал заработал в Max, до этого аналогичная возможность уже была в Telegram, сообщили в кредитной организации.

Предприниматель сам выбирает удобную площадку для работы. Решение позволяет бизнесу создавать QR-код или ссылку для оплаты непосредственно в мессенджере и сразу отправлять их клиенту. Как отмечают в банке, сервис реализован без использования сторонних платежных платформ и стал одним из первых самостоятельных решений такого формата на российском банковском рынке.

Обычно создание платежных ссылок и QR-кодов происходит внутри интернет-банка или через внешние сервисы. В новом формате этот процесс перенесен в среду, где у бизнеса уже происходит продажа – без переключений между интерфейсами.

ЦБ опроверг сообщения об изменении условий переводов по СБП

Финансы / Банки

Предпринимателям доступны два сценария работы. В базовом варианте сотрудник указывает назначение и сумму платежа, после чего система автоматически формирует QR-код или ссылку для оплаты. Для компаний с повторяющимися продажами предусмотрен отдельный механизм – можно выбрать торговую точку, собрать корзину из заранее добавленных товаров или услуг и создать платеж без ручного ввода суммы.

Сформированный QR-код можно показать покупателю на экране смартфона или планшета, а ссылку отправить в переписке. Само подключение платежей через СБП в банке занимает около 10 минут, после чего компания может начать использовать чат-бот.

До этого сообщалось, что с 1 июля в России необходимо будет указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через СБП. Отмечалось, что такая мера необходима для борьбы с дропперством.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте