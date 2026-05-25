ЦБ: количество банкоматов в России снизилось на 1,2% с начала года

Ведомости

Количество банкоматов в России за I квартал сократилось на 1,2%. Их количество уменьшилось до 130 300 единиц, сообщил Центробанк в новом аналитическом обзоре «Развитие национальной платежной системы».

Банки начали оптимизировать сеть, так как с уменьшением количества банкоматов сокращаются расходы на инкассацию и обслуживание, а средняя эффективность одного устройства растет.

При этом количество POS-терминалов за отчетный период выросло на 0,7% – до 5,4 млн. В ЦБ объяснили, что покупатели все больше используют альтернативные картам способы оплаты: по QR-коду, биометрии и т. д.

В среднем на 1000 человек приходится 0,9 банкомата и 36 POS-терминалов, пишет Банк России. Больше всего этих устройств в ЦФО и СЗФО, наиболее низкая обеспеченность платежной инфраструктурой в СКФО – в 1,8 раза ниже общероссийской, по POS-терминалам – в 2,6 раза.

По итогам 2025 г. российские банки закрыли почти 1700 дополнительных офисов. Это одно из самых значительных годовых сокращений с 2019 г. Сопоставимое снижение произошло только в 2021 г., когда было ликвидировано более 1700 отделений.  

Отвлекает реклама?