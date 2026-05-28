ВТБ рассчитывает закрыть сделку с RWB до конца лета

До этого первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что банк приобретает миноритарные доли во всех финтех-активах группы, а не только 5% в «Вайлдберриз банке». По его словам, речь идет также о цифровых и околофинансовых проектах экосистемы. Пьянов подчеркивал, что в дальнейшем ВТБ сможет увеличить участие в этих активах, однако доля банка останется миноритарной.