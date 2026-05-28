ВТБ рассчитывает закрыть сделку с RWB до конца лета
ВТБ планирует завершить сделку с объединенной компанией Wildberries и Russ (RWB) до конца лета. Об этом заявил глава банка Андрей Костин.
«Работаем, за лето все сделаем, управимся», – сказал Костин (цитата по ТАСС).
При этом он не раскрыл сумму, которую ВТБ предстоит выплатить в рамках сделки. Глава банка также отметил, что ВТБ намерен постепенно увеличивать свою долю в партнерстве с RWB.
До этого первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что банк приобретает миноритарные доли во всех финтех-активах группы, а не только 5% в «Вайлдберриз банке». По его словам, речь идет также о цифровых и околофинансовых проектах экосистемы. Пьянов подчеркивал, что в дальнейшем ВТБ сможет увеличить участие в этих активах, однако доля банка останется миноритарной.
Он также объяснял, что именно под эту сделку наблюдательный совет ВТБ предложил провести дополнительную эмиссию акций с лимитом более 540 млрд руб. Часть средств планируется направить на финансирование покупки, а часть – на развитие партнерства с RWB.
По словам Пьянова, банк рассчитывает убедить инвесторов в экономической целесообразности сделки и в том, что допэмиссия не приведет к размыванию долей действующих акционеров. Он отмечал, что дополнительный выпуск акций рассматривается как инвестиция в развитие бизнеса и приобретение актива, который способен обеспечить доходность свыше 30%, что примерно в полтора раза выше органической доходности группы ВТБ.