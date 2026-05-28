Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,452-0,22%ABRD138,4+0,44%VEON-RX57,40%IMOEX2 595,56+0,21%RTSI1 153,23+0,21%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,9+0,13%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ВТБ рассчитывает закрыть сделку с RWB до конца лета

Ведомости

ВТБ планирует завершить сделку с объединенной компанией Wildberries и Russ (RWB) до конца лета. Об этом заявил глава банка Андрей Костин.

«Работаем, за лето все сделаем, управимся», – сказал Костин (цитата по ТАСС).

При этом он не раскрыл сумму, которую ВТБ предстоит выплатить в рамках сделки. Глава банка также отметил, что ВТБ намерен постепенно увеличивать свою долю в партнерстве с RWB.

ВТБ раскрыл детали сделки с RWB

Финансы / Банки

До этого первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что банк приобретает миноритарные доли во всех финтех-активах группы, а не только 5% в «Вайлдберриз банке». По его словам, речь идет также о цифровых и околофинансовых проектах экосистемы. Пьянов подчеркивал, что в дальнейшем ВТБ сможет увеличить участие в этих активах, однако доля банка останется миноритарной.

Он также объяснял, что именно под эту сделку наблюдательный совет ВТБ предложил провести дополнительную эмиссию акций с лимитом более 540 млрд руб. Часть средств планируется направить на финансирование покупки, а часть – на развитие партнерства с RWB.

По словам Пьянова, банк рассчитывает убедить инвесторов в экономической целесообразности сделки и в том, что допэмиссия не приведет к размыванию долей действующих акционеров. Он отмечал, что дополнительный выпуск акций рассматривается как инвестиция в развитие бизнеса и приобретение актива, который способен обеспечить доходность свыше 30%, что примерно в полтора раза выше органической доходности группы ВТБ.

Читайте также:ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды и провести допэмиссию
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её