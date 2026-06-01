ЦБ не увидел рисков из-за ареста организаторов обмена активами
Банк России не увидел рисков для финстабильности в аресте организаторов обмена активами. Об этом заявил зампред Банка России Филипп Габуния на брифинге по обзору ЦБ финансовой стабильности.
«Сказать нечего. Это нужно, наверное, в другие органы обращаться за комментариями. Что касается каких-то системных последствий, то тоже мы их не наблюдаем», – сказал он.
Накануне РБК со ссылкой на источники сообщил о возбуждении уголовного дела против генерального директора брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и главы европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко. Седушкин и Хандошко занимались замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов.
Дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Как рассказал «Ведомостям» представитель Mind Money, сейчас компания ожидает получения правовой информации от юристов.