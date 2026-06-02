CNY Бирж.10,676+0,34%VEON-RX590%UTAR10,22+2%IMOEX2 593,41+0,91%RTSI1 141,78+0,91%RGBI118,530%RGBITR781,04+0,03%
ВТБ и Т1 запустят платформу управления роботами через ИИ

Банк ВТБ разрабатывает платформу для управления физическими роботами с помощью цифровых ИИ-агентов. Соответствующие планы указаны в презентации банка, с которой ознакомились «Ведомости». Платформа позволит компаниям ставить роботам бизнес-задачи – обслуживание клиентов, инкассацию, охрану или доставку – без необходимости отдельно программировать каждое действие.

ВТБ курирует развитие платформы для финансового сектора, а ИТ-холдинг Т1 – расширение для заказчиков из других индустрий, сообщил представитель банка. Проект реализуется совместно с Китайским центром компетенций по ИИ, который используется для поиска и закупки роботов. В апреле 2026 г. «Ведомости» писали, что в рамках совместной работы с центром ВТБ замещает процессоры Nvidia на китайские.

Управление роботами будет осуществляться через интеграционную шину (ESB). ИИ-агент отправляет на шину задачу, после чего она перенаправляет ее роботу. Модель Vision Language Action (VLA) способна воспринимать голос, текст, видео и данные сенсоров, за счет чего генерировать действия робота в реальном мире. Зампред правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что платформа откроет возможности для автоматизации в финансовом секторе, а в перспективе – предложит универсальное решение рынку.

Инвестиции в проект и сроки его реализации в презентации не указаны. По оценке руководителя направления ИИ Cloud.ru Дмитрия Юдина, R&D-вложения на горизонте 2–3 лет могут достигать 1 млрд руб. В России схожие разработки ведут Сбербанк и «Яндекс», отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

