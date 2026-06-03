ВТБ запустил бесконтактную оплату через iPhone

Подключить функцию можно через приложение «ВТБ онлайн». Для этого пользователь должен выбрать свою карту и привязать ее к сервису. При оплате нужно подключить Bluetooth на смартфоне, открыть приложение, выбрать необходимую карту и подтвердить операцию. Оплата «Волной» доступна на терминалах ВТБ.