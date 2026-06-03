Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX180,33+0,18%CNY Бирж.00%IMOEX2 620,39+1,96%RTSI1 137,66+0,55%RGBI119,1+0,29%RGBITR784,92+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ВТБ запустил бесконтактную оплату через iPhone

Ведомости

ВТБ запустил возможность бесконтактной оплаты через iPhone с помощью технологии «Волна». Об этом «Ведомостям» сообщили в банке.

Подключить функцию можно через приложение «ВТБ онлайн». Для этого пользователь должен выбрать свою карту и привязать ее к сервису. При оплате нужно подключить Bluetooth на смартфоне, открыть приложение, выбрать необходимую карту и подтвердить операцию. Оплата «Волной» доступна на терминалах ВТБ.

Для оплаты не требуется подключение к интернету, технология выступает альтернативой неработающего в России Apple Pay. 

«Зона покрытия сигнала Bluetooth на смартфоне позволяет оплачивать покупку с расстояния, что дает продавцам возможность удобно расположить платежный терминал в кассовой зоне и принимать оплату быстрее», – рассказала глава департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

ВТБ анонсировал запуск пилотной версии оплаты iPhone в российских терминалах в октябре 2025 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте