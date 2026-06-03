ВТБ запустил бесконтактную оплату через iPhone
ВТБ запустил возможность бесконтактной оплаты через iPhone с помощью технологии «Волна». Об этом «Ведомостям» сообщили в банке.
Подключить функцию можно через приложение «ВТБ онлайн». Для этого пользователь должен выбрать свою карту и привязать ее к сервису. При оплате нужно подключить Bluetooth на смартфоне, открыть приложение, выбрать необходимую карту и подтвердить операцию. Оплата «Волной» доступна на терминалах ВТБ.
Для оплаты не требуется подключение к интернету, технология выступает альтернативой неработающего в России Apple Pay.
«Зона покрытия сигнала Bluetooth на смартфоне позволяет оплачивать покупку с расстояния, что дает продавцам возможность удобно расположить платежный терминал в кассовой зоне и принимать оплату быстрее», – рассказала глава департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.
ВТБ анонсировал запуск пилотной версии оплаты iPhone в российских терминалах в октябре 2025 г.