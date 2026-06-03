Костин анонсировал кадровые перестановки в руководстве ВТБ
«Ну не прямо сейчас, чуть попозже, ближе к собранию (годовому собранию акционеров. – "Ведомости"), после собрания будут», – сказал банкир (цитата по ТАСС).
Деталей Костин не раскрыл, но уточнил, что хотел бы, чтобы в банк вернулся бывший заместитель президента – председателя правления ВТБ и нынешний председатель правления WB банка Георгий Горшков.
В сентябре 2025 г. первый заместитель председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова взяла на себя прямое оперативное управление розничным бизнесом банка. Ранее она курировала розницу глобально, а теперь будет непосредственно отвечать за ее развитие.
В мае 2025 г. Горшков покинул свой пост. На эту должность наблюдательный совет избрал экс-главу «Почта-банка» Александра Пахомова.