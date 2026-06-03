Костин анонсировал кадровые перестановки в руководстве ВТБ

В сентябре 2025 г. первый заместитель председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова взяла на себя прямое оперативное управление розничным бизнесом банка. Ранее она курировала розницу глобально, а теперь будет непосредственно отвечать за ее развитие.